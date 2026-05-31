Il testo si interroga su come la narrazione politica possa sostenere le sfide quotidiane e in che modo l’accentramento del potere possa minacciare la stabilità delle istituzioni. Viene evidenziato il limite tra il carisma di figure politiche e la realtà dei problemi pratici affrontati dalla popolazione. Le domande poste riguardano i rischi di un modello in cui il potere si concentra, rischiando di indebolire le strutture democratiche e la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

? Domande chiave Come può la narrazione politica reggere il peso dei problemi quotidiani?. Perché l'accentramento del potere mette a rischio la tenuta delle istituzioni?. Cosa accadrà quando il carisma dei leader non basterà più ai cittadini?. Chi potrà sostituire Meloni e De Luca in caso di calo del consenso?.? In Breve Scarto tra narrazione e realtà su temi come rifiuti, sanità e inquinamento a Salerno.. Eccesso di iper-centralismo politico che svuota le strutture di quadri e competenze locali.. Rischio isolamento sociale evidenziato dall'astensionismo di quattro persone su dieci alle ultime consultazioni.. Necessità di passare dalla politica della resistenza alla gestione concreta dei bisogni territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e De Luca: il limite del carisma tra narrazione e realtà

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