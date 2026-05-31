Nella partita tra Brescia e Ascoli del 10 maggio 1987, i bianconeri di Castagner hanno vinto allo stadio Rigamonti alla penultima giornata di campionato, contribuendo allo scontro salvezza. Meco Agostini ha commentato la vittoria dicendo che, nonostante volessero festeggiare, alla fine ha prevalso la rabbia dei loro avversari. La partita è ricordata come un momento indelebile nel ricordo di entrambe le squadre.

Brescia e Ascoli è anche il ricordo indelebile dello scontro salvezza in A vinto dai bianconeri di Castagner al Rigamonti alla penultima di campionato (10 maggio 1987). Tra le mura amiche i lombardi erano pronti a spingere il Picchio verso il baratro, ma poi in campo le cose andarono in maniera differente. "Partimmo per Brescia con l’ultima speranza nel cuore – racconta Meco Agostini –. La cosa bella fu la spensieratezza e l’allegria di un gruppo coeso che non sentiva né paura né pressione. Alloggiavamo a Desenzano del Garda e la sera prima della partita ci ritrovammo tutti in camera da Pazzagli a fare il beatbox. Castagner ci diede una calma e una serenità impressionante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meco Agostini: "Volevano festeggiare. Vinse la nostra rabbia"

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