Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe si sono affrontati in un match conclusosi al quinto set. Entrambi i giocatori avevano appena concluso partite precedenti di durata analoga. La sfida ha avuto luogo su una superficie in terra rossa, richiamando un precedente confronto tra i due su questa stessa superficie. Il calendario tennistico prevede turni ravvicinati, lasciando poco spazio per il recupero fisico e mentale dei partecipanti.

Il calendario prosegue a ritmo incalzante e concede poche possibilità per il pieno recupero fisico e mentale. La voglia di continuare a provare sensazioni positive e di recuperare il terreno perduto spingono però a gettare il cuore oltre l’ostacolo per continuare a sognare in grande. Matteo Arnaldi affronta negli ottavi di finale del Roland Garros Frances Tiafoe, testa di serie numero 19. Entrambi i giocatori sono reduci da un terzo turno nel quale hanno dovuto affrontare autentiche maratone per ottenere l’ingresso tra i migliori sedici del secondo Slam stagionale. Il ligure ha vinto un’autentica battaglia contro il belga Raphael Collignon e ha così prolungato il suo straordinario momento positivo dopo i difficili mesi condizionati dall’infortunio al piede. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi trova Frances Tiafoe: entrambi vengono da un quinto set. E c’è un precedente sulla terra rossa

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