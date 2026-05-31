Manfredonia da record | Puglia Rosé trasforma il porto in una capitale del turismo e del rosato

Notizia in breve

A Manfredonia, il porto si è trasformato in una meta turistica grazie all’evento Puglia Rosé. Durante la manifestazione, sono stati organizzati eventi e degustazioni dedicate ai vini rosati, attirando numerosi visitatori. La giornata ha visto un’affluenza significativa, con molte persone che hanno partecipato alle attività proposte. L’evento ha portato un incremento di visitatori nel porto e nelle aree circostanti, creando un’atmosfera di festa e aggregazione.