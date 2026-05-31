Manfredonia da record | Puglia Rosé trasforma il porto in una capitale del turismo e del rosato
A Manfredonia, il porto si è trasformato in una meta turistica grazie all’evento Puglia Rosé. Durante la manifestazione, sono stati organizzati eventi e degustazioni dedicate ai vini rosati, attirando numerosi visitatori. La giornata ha visto un’affluenza significativa, con molte persone che hanno partecipato alle attività proposte. L’evento ha portato un incremento di visitatori nel porto e nelle aree circostanti, creando un’atmosfera di festa e aggregazione.
Oltre dieci ore di emozioni, migliaia e migliaia di presenze, strutture ricettive sold out e un porto trasformato nel cuore pulsante dell’estate pugliese. Manfredonia ha vissuto una notte destinata a restare nella memoria collettiva. Puglia Rosé – La Notte dei Rosati ha trasformato il Porto Turistico Marina del Gargano in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto dove vino, cultura, musica, turismo e convivialità si sono incontrati dando vita a uno degli eventi più partecipati e suggestivi degli ultimi anni. Manfredonia si è mostrata nella sua versione più bella. Viva. Accogliente. Ma il successo di Puglia Rosé va oltre i numeri.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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