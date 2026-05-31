L’ultima trovata dei ladri d’appartamento | fate attenzione ecco come colpiscono

Tre anziane di oltre ottant’anni, residenti nello stesso edificio, sono state vittime di una banda di ladri d’appartamento. Gli autori dell’episodio avrebbero messo a punto un piano preciso per mettere a segno i furti. Le vittime sono state aggredite mentre si trovavano nelle proprie case, senza che si registrino feriti. La polizia sta indagando sui dettagli dell’azione criminale e sulle modalità di ingresso nelle abitazioni.

Tre anziane, tutte con più di ottant’anni e residenti nello stesso palazzo, sono finite nel mirino di una banda che avrebbe agito con un piano studiato nei dettagli. Il furto è avvenuto nella mattinata del 25 maggio e ha colpito più appartamenti dello stesso condominio, lasciando le vittime scosse e senza una spiegazione immediata su come i ladri fossero riusciti a entrare. Al rientro in casa, le donne hanno trovato le stanze messe a soqquadro. Cassetti aperti, armadi rovistati e diversi oggetti spariti: denaro, gioielli e beni personali. A rendere il colpo ancora più inquietante è il fatto che sulle porte non sarebbero stati trovati segni evidenti di effrazione, circostanza che ha subito orientato gli accertamenti verso una tecnica più sofisticata rispetto ai furti tradizionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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