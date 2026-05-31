Luis Henrique tra le voci di addio e la svolta sul marketing Ecco cosa filtra sul futuro dell’esterno brasiliano
Luis Henrique ha affidato i diritti d’immagine a una nuova agenzia, ma il suo futuro a Milano è ancora incerto. Le voci di un possibile addio si susseguono, mentre sul fronte del marketing si prospetta una svolta. L’esterno brasiliano non ha ancora definito il suo percorso e le trattative continuano. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali o conferme definitive.
di Lorenzo Vezzaro L’esterno Luis Henrique affida i diritti d’immagine ad una nuova agenzia ma il suo futuro a Milano resta in forte bilico. In Francia, terra che lo ha visto protagonista prima del suo sbarco a Milano, si torna a parlare con insistenza di Luis Henrique. L’esterno offensivo ha appena concluso una stagione straordinaria, arricchita dalle storiche conquiste dello Scudetto e della Coppa Italia con la maglia dell’ Inter. Nonostante i trionfi sul campo, il futuro del brasiliano sembra tutt’altro che scritto: secondo le ultime indiscrezioni della stampa italiana, il calciatore potrebbe clamorosamente salutare la compagnia già in questa sessione estiva di mercato, dopo un solo anno vissuto in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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