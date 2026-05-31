Luis Henrique tra le voci di addio e la svolta sul marketing Ecco cosa filtra sul futuro dell’esterno brasiliano

Notizia in breve

Luis Henrique ha affidato i diritti d’immagine a una nuova agenzia, ma il suo futuro a Milano è ancora incerto. Le voci di un possibile addio si susseguono, mentre sul fronte del marketing si prospetta una svolta. L’esterno brasiliano non ha ancora definito il suo percorso e le trattative continuano. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali o conferme definitive.