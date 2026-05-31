L'Ufficio per i diritti degli animali è stato istituito nel 2006 e quest’anno celebra 20 anni di attività. Fin dalla sua creazione, si è occupato di promuovere normative e iniziative a tutela degli animali. In due decenni, ha influenzato politiche e pratiche nel settore, affermandosi come punto di riferimento per le questioni legate al benessere animale. L’ufficio si definisce un esempio pionieristico nel campo, anche se non specifica i risultati concreti ottenuti.

Nato nel 2006, l’Ufficio per i diritti degli animali (Uda) compie 20 anni. "In un certo senso, siamo stati dei pionieri. Se escludiamo le città più importanti, come Roma e Milano, dove il servizio era già attivo, l’esempio di Peschiera ha contribuito a fare scuola. Abbiamo puntato su informazione e sensibilizzazione, perché, come sosteneva Mahatma Gandhi, il progresso di un popolo si misura anche da come tratta i suoi animali". Così Edgar Meyer (nella foto), portavoce di Diamoci la Zampa, associazione che storicamente ha in carico l’Uda peschierese, ricorda il percorso compiuto sino ad oggi. Dalle deiezioni canine alla lotta al randagismo fino ai regolamenti comunali in materia di bestiole d’affezione, sono svariati i temi e le iniziative che hanno contribuito a rafforzare tra la popolazione il rispetto per gli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ufficio per gli animali compie 20 anni: "Il nostro esempio ha fatto scuola"

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