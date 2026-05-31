L’Ucraina sta riguadagnando terreno? E a che prezzo? Perché è difficile capire quel che succede al fronte

Sul fronte ucraino, le forze militari hanno ripreso alcuni territori precedentemente persi, con operazioni che coinvolgono avanzamenti in diverse aree. Tuttavia, le azioni sono accompagnate da intensi bombardamenti e contrattacchi, rendendo difficile seguire con precisione gli sviluppi. Le comunicazioni ufficiali sono spesso contraddittorie o vaghe, e le notizie provenienti dalla zona di conflitto sono difficili da verificare.

È diventato sempre più complicato capire cosa sta succedendo esattamente sul fronte ucraino, negli ultimi mesi. Lo sforzo di Kyiv per dimostrare agli alleati europei e occidentali l’efficacia dei loro investimenti militari ha spinto l’esercito ucraino a lanciare una serie di continui contrattacchi, alcuni andati a buon fine e altri meno. Il dibattito principale tra gli osservatori militari internazionali riguarda l’estensione effettiva del territorio riconquistato, con le cifre variano notevolmente a seconda della fonte istituzionale o indipendente che si prende in considerazione. Tutte le analisi più accreditate confermano che i guadagni territoriali netti della Russia dall’autunno del 2025 hanno rallentato sensibilmente dopo le operazioni ucraine nella regione di Zaporižžja, avviate a febbraio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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