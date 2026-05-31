Sabato 6 giugno, il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® si terrà a Pusiano, come ogni anno. Gli ambulanti, noti per la qualità dei prodotti, sono attesi in grande numero dal pubblico locale e non solo. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato, con una lunga tradizione di vendita di articoli di vario genere. La presenza degli ambulanti è prevista nel centro cittadino durante tutta la giornata.

Come d’abitudine ogni anno, e a grandissima richiesta del pubblico, tornano finalmente a PUSIANO Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, protagonisti assoluti del mercato di qualità più amato e imitato d’Italia. Un ritorno che si annuncia trionfale e che porta con sé l’unico, autentico format originale, sinonimo di stile, eccellenza e tradizione. Non un semplice mercato, ma un vero e proprio evento, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® rappresentano un marchio riconosciuto, un’esperienza esclusiva che trasforma ogni tappa in uno spettacolo di shopping capace di attirare e conquistare migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PUSIANO sabato 6 giugno

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