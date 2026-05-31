N el 2007 lo spettacolo teatrale Good Body (Il corpo giusto), di Giuseppe Bertolucci e Luisa Grosso tratto dall’omonimo libro di Eve Ensler, debuttava al Madre di Napoli. “Kokuho”, Lee Sang-il: «Nel mio film i misteri dell’arte del kabuki» X Leggi anche › Le magnifiche geometrie di “Amarga Navidad”, l’ultimo film di Pedro Almodóvar Proseguiva poi la tournée nei musei italiani, dove corpi esposti come opere d’arte raccontavano l’ossessione per la bellezza e la dittatura del corpo perfetto imposta alle donne. Nella giornata di apertura del Biografilm festival, arrivato alla 22esima edizione, Bologna omaggia quella pièce e quel momento con un film, The Good Body – Giuseppe Bertolucci Walking with Eve Ensler, che verrà proiettato al Cinema Modernissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo spettacolo teatrale di Giuseppe Bertolucci e Luisa Grosso, tratto dall’omonimo libro di Eve Ensler, è ora un film

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