Oggi sono iniziati i festeggiamenti di gruppo durante la tappa del Giro d’Italia 2026. La classifica generale del giro mostra quattro tappe con podi identici, avvenuti in Blockhaus, Pila, Carì e Piancavallo. La corsa continua con i ciclisti impegnati nelle fasi finali, mentre i festeggiamenti si sono svolti in gruppo. La diretta è aggiornata in tempo reale, offrendo le ultime notizie sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.39 In questo Giro ci sono stati quattro podi identici (Blockhaus, Pila, Carì e Piancavallo). Tutti con Vingegaard, Gall ed Hinley. Non era mai successo in 109 edizioni. 16.36 Per la prima volta nella sua carriera, Jonathan Milan partecipa ad un Grande Giro senza vincere la classifica a punti. 16.34 La Danimarca è la diciottesima nazione nella storia a vincere un Giro d’Italia. 16.31 Il siciliano ha chiuso al nono posto questo Giro. Migliore degli italiani dietro solo alla sorpresa Davide Piganzoli, ottavo. 16.28 Passerella anche per la Bahrain-Victorious. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano i festeggiamenti in gruppo

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