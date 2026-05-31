CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, Roma-Roma di 131 chilometri. Jonathan Milan si gioca l’ultima occasione per centrare il successo in una corsa fin qui avara di soddisfazioni. La vittoria ottenuta ieri da Jonas Vingegaard a Piancavallo ha apposto il sigillo dell’ufficialità sul successo finale del fuoriclasse scandinavo e ha definito la composizione del podio: saranno l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley ad accompagnare il danese sul palco delle premiazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima frazione a Roma

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Giro d'Italia 2026 Stage 21 Preview: One Last Sprint To Rome

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