LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima frazione a Roma

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15:30 è iniziata l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026 a Roma. La frazione conclusiva si svolge nella capitale, segnando la fine della corsa di quest’anno. La classifica generale sarà decisa al termine di questa tappa, che rappresenta anche l’epilogo dell’edizione 2026. La corsa si svolge tra le strade di Roma, con i ciclisti impegnati negli ultimi chilometri. La diretta si aggiorna costantemente per seguire l’andamento della competizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2026. Buongiorno amici ed amiche di  OA Sport  e benvenuti alla  DIRETTA LIVE   testuale  della ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026,  Roma-Roma di 131 chilometri. Jonathan Milan si gioca l’ultima occasione per centrare il successo in una corsa fin qui avara di soddisfazioni. La vittoria ottenuta ieri da Jonas Vingegaard a Piancavallo ha apposto il sigillo dell’ufficialità sul successo finale del fuoriclasse scandinavo e ha definito la composizione del podio: saranno l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley ad accompagnare il danese sul palco delle premiazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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