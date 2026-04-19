10 itinerari on the road in Europa | le rotte più belle per l’estate

L’estate si avvicina e molti stanno pianificando viaggi in Europa. Sono disponibili dieci percorsi che attraversano paesaggi naturali, città storiche, villaggi pittoreschi e punti panoramici. Queste rotte sono state selezionate per chi desidera esplorare in autonomia e scoprire diverse atmosfere del continente. Ogni itinerario offre un’esperienza diversa, tra strade di campagna, borghi antichi e metropoli vivaci. La scelta può soddisfare vari gusti e preferenze di viaggio.

L’Europa, da questo punto di vista, è il terreno ideale. In poche ore si attraversano paesaggi completamente diversi: scogliere battute dal vento, vallate coltivate, montagne imponenti e coste luminose, insieme a lingue, tradizioni e culture che cambiano chilometro dopo chilometro. Abbiamo selezionato dieci itinerari diversi tra loro. Alcuni puntano tutto sulla spettacolarità della natura, tra strade che si arrampicano tra montagne e oceano. Altri seguono ritmi più lenti, attraversando vigneti, borghi e campagne, dove il viaggio diventa anche un’esperienza gastronomica e culturale. E poi ci sono i percorsi più lunghi, che attraversano più Paesi e mettono insieme identità diverse in un unico itinerario, trasformando ogni confine in un passaggio naturale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 10 itinerari on the road in Europa: le rotte più belle per l’estate Notizie correlate La strada di Roma eletta tra le 10 più belle d’Europa: ecco dove si trovaSappiamo benissimo che Roma è probabilmente la città più bella del mondo, ma c’è un dettaglio sui suoi scorci urbani che talvolta sfugge anche chi in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Controlli alle frontiere: ecco cosa cambia in Europa dal 10 aprile; I Picos de Europa eletti luogo più bello del mondo: viaggio tra massicci calcarei e abissi della Spagna del Nord; Strade dei Vini e dei Sapori, Regione Emilia Romagna bandisce 500mila euro per promuovere itinerari enogastronomici. La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino - facebook.com facebook La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino x.com