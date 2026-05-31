L’effetto referendum non c’è mai stato Il risultato delle amministrative lo conferma Parla Buttaroni

Notizia in breve

Il risultato delle elezioni amministrative ha confermato che non si è verificato alcun effetto traino dal referendum. Le urne hanno mostrato risultati indipendenti, senza influenze evidenti da consultazioni precedenti. Nessuna modifica significativa nelle preferenze degli elettori rispetto a elezioni passate. La presenza di candidati e liste non ha subito variazioni rilevanti rispetto alle attese. La mancanza di un effetto traino è stata confermata anche dai dati di affluenza e di risultato finale.