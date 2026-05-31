L’effetto referendum non c’è mai stato Il risultato delle amministrative lo conferma Parla Buttaroni
Il risultato delle elezioni amministrative ha confermato che non si è verificato alcun effetto traino dal referendum. Le urne hanno mostrato risultati indipendenti, senza influenze evidenti da consultazioni precedenti. Nessuna modifica significativa nelle preferenze degli elettori rispetto a elezioni passate. La presenza di candidati e liste non ha subito variazioni rilevanti rispetto alle attese. La mancanza di un effetto traino è stata confermata anche dai dati di affluenza e di risultato finale.
Il tanto atteso effetto traino invocato da una parte del campo largo dopo il referendum non c’è stato. Anzi, in alcuni casi si è verificato il contrario, come a Venezia. Carlo Buttaroni, presidente dell’istituto Tecnè, legge così il risultato delle amministrative e spiega perché, a quasi quattro anni dall’insediamento del governo Meloni, il consenso verso l’esecutivo continui a mantenersi su livelli elevati. A quanto pare, l’onda lunga referendaria si è fermata. Stanno così le cose? «Io l’ho detto subito: il giorno dopo il referendum per gli italiani la vicenda referendaria era già conclusa. È stato sbagliato interpretare la vittoria del No come un voto contro il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche Letture opposte tra i due schieramenti.
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Secondo voi il risultato delle amministrative avrà conseguenze sul campo largo?Le amministrative si sono concluse con un risultato che potrebbe influenzare la composizione del nuovo campo largo.