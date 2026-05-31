Dopo il Mondiale, il numero 10 si prepara a cambiare squadra. Diversi club europei hanno presentato offerte per il giocatore portoghese. La sua destinazione definitiva non è ancora ufficiale, ma le trattative sono in corso. Il calciatore cerca una nuova sfida e potrebbe lasciare il suo attuale club nelle prossime settimane. Restano da chiarire le cifre e le condizioni degli eventuali accordi.

? Punti chiave Dove si sposterà il portoghese dopo il Mondiale?. Quali club europei hanno già presentato un'offerta per lui?. Come cambierà l'attacco del Milan senza il suo numero 10?. Perché il giocatore sente di aver concluso il suo ciclo rossonero?.? In Breve Contratto milanista in scadenza il 30 giugno 2028. Possibili mete future in Spagna, Inghilterra o Arabia. Priorità assoluta per il portoghese il Mondiale con la nazionale. Percorso rossonero iniziato nel 2019 dopo cinque anni di gioco. Rafa Leao prepara l’addio al Milan: il numero 10 cerca una nuova sfida dopo il 2019. Rafa Leao ha comunicato la volontà di concludere il proprio percorso con il Milan, aprendo ufficialmente la possibilità di un trasferimento verso un nuovo campionato dopo l’esperienza iniziata nel 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leao sogna nuovi orizzonti: il numero 10 cerca una sfida diversa

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