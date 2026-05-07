A Trento si discute di come un piccolo territorio possa affrontare le sfide legate ai conflitti nelle zone più instabili, come la Libia. La questione riguarda anche il ruolo che può assumere il Trentino, soprattutto in un momento in cui le grandi potenze si allontanano dai conflitti internazionali. In questi incontri si analizzano le strategie di cooperazione tra i diversi attori coinvolti e le possibilità di intervento locale.

? Cosa scoprirai Come può un piccolo territorio gestire conflitti in zone come la Libia?. Perché il disimpegno delle grandi potenze favorisce il ruolo del Trentino?. Cosa può insegnare la cooperazione internazionale al calo demografico locale?. Come si trasforma una crisi globale in un'opportunità di ricostruzione sociale?.? In Breve L'assessore Mattia Gottardi cita il modello di collaborazione con la Libia.. Roberto Simoni evidenzia l'inverno demografico come sfida per il territorio trentino.. L'incontro ha coinvolto l'ambasciatore Zannier e il presidente Federcoop Simoni.. La strategia punta all'integrazione dei lavoratori per contrastare il calo demografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, nuovi orizzonti: la sfida della cooperazione tra i conflitti

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