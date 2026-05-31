le migliori moto da viaggio per macinare chilometri con stile

Nel 2026, le moto da viaggio non sono più solo modelli grandi e tradizionali come le maxi enduro o le tourer con accessori come stereo e cromature.

La moto da viaggio nel 2026 non è più solo la maxi enduro da catalogo sogni o la tourer con stereo e cromature. È tutto ciò che ti permette di allungare il tragitto: dall’ammiraglia con radar e serbatoio da raid alla dual sport 300 che ti fa scoprire la sterrata dietro casa, fino al sidecar con cui scappare al mare in tre, cane compreso. Per aggiornare la guida dell’anno scorso ci siamo dati una regola semplice: dentro solo moto che abbiano ricevuto un aggiornamento sostanziale tra 2025 e 2026, o che siano state protagoniste a EICMA 2025. Niente evergreen messi lì perché ci stanno: ogni modello racconta una sfumatura del viaggio oggi, dalla sicurezza elettronica degna dell’aeronautica al lusso di andare piano senza sentirsi in colpa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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LE MIGLIORI 5 MOTO DA VIAGGIO DEL 2026!

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