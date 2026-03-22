Sei alla ricerca delle scarpe perfette per affrontare gli scogli quest’estate? Qui trovi una selezione delle nove migliori opzioni, pensate per proteggere i piedi senza rinunciare allo stile. Le scarpe sono state scelte dai redattori di GQ Italia tra i modelli più apprezzati sul mercato, per offrire comfort e funzionalità durante le tue giornate in spiaggia o in riva al mare.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le scarpe da scoglio servono. E no, non è un’opinione da boomer che si crede il king dello stabilimento balneare: è una verità che torna puntuale ogni anno, e in particolar modo adesso che la bella stagione comincia a farsi sentire e le prime fughe verso lago, fiume e mare smettono di essere un’idea e diventano un piano concreto. Perché appena ci si allontana dalla sabbia perfetta delle cartoline, il terreno si trasforma: sassi instabili, scogli taglienti, fondali che sembrano progettati per mettere alla prova la dignità di chiunque provi a entrare in acqua con nonchalance. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le 9 migliori scarpe da scoglio per goderti l’estate, e per salvarti i piedi senza compromettere (troppo) lo stile

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