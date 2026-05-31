Le Frecce Tricolori sul Mugello | Motogp il passaggio per l’evento di Scarperia emozioni in pista

Notizia in breve

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato il circuito del Mugello durante il weekend di gara, creando un suggestivo spettacolo aereo prima dell'inizio della corsa. Il passaggio ha attirato l’attenzione di spettatori e appassionati, che hanno assistito a un’esibizione in cielo mentre le moto sfrecciavano in pista. La manifestazione ha coinvolto anche le forze dell’ordine e le autorità locali, che hanno coordinato il transito e la sicurezza dell’evento. Nessun incidente è stato segnalato durante le attività.