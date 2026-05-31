Le Frecce Tricolori sul Mugello | Motogp il passaggio per l’evento di Scarperia emozioni in pista
Le Frecce Tricolori hanno sorvolato il circuito del Mugello durante il weekend di gara, creando un suggestivo spettacolo aereo prima dell'inizio della corsa. Il passaggio ha attirato l’attenzione di spettatori e appassionati, che hanno assistito a un’esibizione in cielo mentre le moto sfrecciavano in pista. La manifestazione ha coinvolto anche le forze dell’ordine e le autorità locali, che hanno coordinato il transito e la sicurezza dell’evento. Nessun incidente è stato segnalato durante le attività.
Scarperia, 31 maggio 2026 – Sulla pista e in cielo. Emozioni ovunque per il MotoGp del Mugello in una domenica 31 maggio da ricordare per Marco Bezzecchi, che vince per la prima volta con la sua Aprilia su un circuito mai facile, dove la pressione per i piloti italiani, che vogliono fare bene, è sempre enorme. Prima del vita tanti bei momenti, tra cui anche il passaggio delle Frecce Tricolori. Questa è ormai una tradizione da diversi anni: prima della partenza, proprio sopra il via, passa la scia tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Lo show delle Frecce. Nella giornata di sabato le prove. Intorno alle 14 il passaggio, con il classico tricolore formate dalle scie degli aerei: il bianco, il rosso e il verde salutati dai novantamila che affollavano le tribune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il 31 maggio il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale regalerà al pubblico uno dei momenti più emozionanti: il #Tricolore che sfreccia sul circuito del Mugello (FI) prima della partenza della #MotoGP. #AeronauticaMilitare #FrecceTricolori #MugelloCircui x.com
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