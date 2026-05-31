Lavoro a Milano | Coop Lombardia cerca personale con nuovi colloqui

I colloqui di lavoro per Coop Lombardia si svolgeranno presso una sede ancora da definire a Milano. L'azienda sta cercando principalmente figure professionali legate alla vendita e alla gestione dei punti vendita. Non sono stati specificati dettagli su altri ruoli o qualifiche richieste. I colloqui rappresentano un'opportunità per candidati interessati a entrare nel settore della distribuzione alimentare.

? Punti chiave Dove si terrà esattamente l'incontro per i nuovi colloqui?. Quali figure professionali specifiche sta cercando Coop Lombardia?. Come ci si può candidare se non si può partecipare fisicamente?. Perché la presenza di Afol Metropolitana cambia le opportunità per i candidati?.? In Breve Evento presso la sala consiliare di viale Tibaldi 41 il 11 giugno 2026.. Afol Metropolitana offre supporto e opportunità lavorative su tutto il territorio locale.. Ruoli ricercati includono addetti alle operazioni ausiliarie e addetti al banco freschi.. Candidature digitali disponibili su cooplombardia.intervieweb.it con obbligo privacy dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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