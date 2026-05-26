A Monza apre il nuovo Iperal e cerca personale | i colloqui si fanno a teatro

A Monza, il Gruppo Iperal cerca personale per il nuovo punto vendita. I colloqui di lavoro si svolgono a teatro e sono rivolti a candidati interessati a lavorare nel negozio. La selezione riguarda diverse figure professionali e si svolge in un’aula teatrale, con incontri programmati nelle prossime settimane. L’apertura del negozio è prevista a breve, ma non sono stati ancora comunicati i dettagli sul numero di assunzioni.

A Monza il Gruppo Iperal cerca personale per l'apertura di un nuovo punto vendita e il reclutamento avverrà a teatro. Nella giornata di venerdì 5 giugno, al Teatro Binario 7, in via Turati 8, Iperal ha infatti organizzato uno speciale job-day nel quale sarà possibile presentarsi e consegnare il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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