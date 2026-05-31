I lavori di installazione della segnaletica lungo il tratto sud del lungomare Gramsci sono in fase di completamento e si prevedono termini entro pochi giorni. La nuova segnaletica riguarda indicazioni stradali e segnalazioni di sicurezza per migliorare la viabilità e la fruibilità dell’area. La modifica si inserisce nel quadro di lavori di riqualificazione già in corso sul lungomare, senza influire temporaneamente sul traffico o sulla mobilità pedonale.

Saranno completati nei prossimi giorni i lavori di segnaletica nel rinnovato tratto sud del lungomare Gramsci. Gli interventi non riguarderanno soltanto le strisce blu, ma ridisegneranno l’intera mappa dei servizi della zona: saranno infatti delimitati anche gli spazi per il carico e scarico a servizio delle attività commerciali, i parcheggi riservati alle persone con disabilità e gli stalli per i ciclomotori. "La filosofia del nuovo progetto viario mette al centro la sicurezza – dichiara l’assessore Marco Tombolini –. Tutti i parcheggi sono stati disposti sul lato est ed è stato introdotto un apposito percorso pedonale protetto, che garantirà l’incolumità dei pedoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori sul lungomare, in arrivo la segnaletica

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