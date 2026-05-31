Latif Monet | l’identità oltre la musica

Le radici tra Sardegna e Senegal: l’infanzia di Latif Monet. Adbel Latif Souare, in arte Latif Monet, è un artista classe 2000 che porta inscritto nella propria storia un mosaico culturale unico. Figlio di padre senegalese e madre sarda, Latif è cresciuto in Sardegna, un’isola che ha impresso un marchio indelebile sulla sua identità personale e artistica. La sua infanzia si è sviluppata all’interno di un contesto familiare prevalentemente matriarcale, un ambiente che ne ha forgiato i valori più profondi e la sensibilità. Il rapporto con la sua terra d’origine è viscerale, caratterizzato da un profondo senso di appartenenza ma anche da quella tipica sensazione di distacco geografico e culturale che accomuna chi nasce sull’isola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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