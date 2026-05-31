Latif Monet | l’identità oltre la musica
Latif Monet, nome d’arte di Abdel Latif Souare, è un artista nato nel 2000 con origini tra Sardegna e Senegal. La sua infanzia è stata influenzata da un background culturale variegato, che si riflette nella sua musica. La sua identità si costruisce tra due mondi, creando un mosaico di influenze che caratterizzano il suo percorso artistico.
Le radici tra Sardegna e Senegal: l’infanzia di Latif Monet. Adbel Latif Souare, in arte Latif Monet, è un artista classe 2000 che porta inscritto nella propria storia un mosaico culturale unico. Figlio di padre senegalese e madre sarda, Latif è cresciuto in Sardegna, un’isola che ha impresso un marchio indelebile sulla sua identità personale e artistica. La sua infanzia si è sviluppata all’interno di un contesto familiare prevalentemente matriarcale, un ambiente che ne ha forgiato i valori più profondi e la sensibilità. Il rapporto con la sua terra d’origine è viscerale, caratterizzato da un profondo senso di appartenenza ma anche da quella tipica sensazione di distacco geografico e culturale che accomuna chi nasce sull’isola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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