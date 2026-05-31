Una mostra celebra le donne resistenti e le costituenti, esponendo opere che ricordano il loro ruolo nella storia. Sono in mostra medaglie e opere d’arte contemporanea dedicate alle figure femminili che hanno lottato per i diritti e la libertà. La rassegna intende restituire un nome a chi ha contribuito a cambiare il Paese, usando l’arte come forma di riconoscimento e omaggio alle loro azioni.

La ricerca come strumento per restituire un nome a chi ha determinato la storia di un Paese. L’arte contemporanea come riconoscimento per omaggiare il coraggio di chi ha continuato a lottare. In occasione dell’80° anniversario della Repubblica e del primo voto a suffragio universale, la mostra “Per un’antologia delle ombre” con il progetto artistico di Gaia De Megni, a cura di Salvatore Cristofaro e promossa da Careof, celebra il contributo femminile alla Resistenza e alla vita politico-culturale italiana. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 settembre presso la Casa della Memoria, dove sono custoditi gli archivi di Aned (Associazione Nazionale Ex deportati nei Campi Nazisti) e dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte racconta le donne Resistenti. Un medagliere per le Costituenti

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