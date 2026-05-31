Un arcivescovo in provincia ha affermato che il declino della giovinezza deve essere fermato. Ha sottolineato che la giovinezza non è una malattia da curare con supporti o servizi, né un mercato di consumo, ma una fase di transizione verso l’età adulta. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento pubblico, evidenziando l’importanza di riconoscere la giovinezza come un passaggio naturale e non patologico.

"La giovinezza non è una malattia da accudire con supporti e servizi né un mercato di consumo, ma una transizione verso la vocazione del diventare adulti. Denatalità e paura del futuro, cioè del creare una famiglia, avere figli e fare attività d’impresa, stanno portando al declino della società europea. La cultura della Brianza rischia di crollare". È il grido d’allarme lanciato ieri dall’ arcivescovo Mario Delpini ai sindaci della Brianza, nella sede della Provincia, durante l’incontro sul tema dei giovani, fra disagio sociale, lavoro, abitare. L’incontro è stato organizzato dalla Commissione per l’animazione socio-culturale della Zona V. In continuità con la positiva esperienza dello scorso anno, nella preparazione del dialogo è stato coinvolto il “tavolo-giovani” della Zona V che ha elaborato riflessioni e proposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arcivescovo in Provincia: "Il declino va fermato"

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