Lago dei Caprioli | il gioiello alpino della Val di Sole vicino a Dimaro
Un uomo è stato trovato morto nelle acque del Lago dei Caprioli, in Val di Sole. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di un passante, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo era già senza vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vittima o sulle circostanze.
. Nel cuore della Val di Sole, a pochi chilometri da Dimaro Folgarida, si trova uno degli angoli più suggestivi del Trentino: il Lago dei Caprioli. Immerso tra boschi di conifere e prati alpini, questo piccolo specchio d’acqua rappresenta una meta ideale per chi desidera vivere una giornata all’insegna della natura, del relax e delle passeggiate in montagna. Situato in località Fazzon, sopra il paese di Pellizzano, il lago si trova a circa 1.280 metri di altitudine ed è facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi. Sebbene venga spesso percepito come un lago naturale, il Lago dei Caprioli è in realtà un bacino artificiale realizzato negli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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