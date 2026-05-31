Lago dei Caprioli | il gioiello alpino della Val di Sole vicino a Dimaro

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nelle acque del Lago dei Caprioli, in Val di Sole. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di un passante, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo era già senza vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vittima o sulle circostanze.