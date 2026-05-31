Gli Stati Uniti costruiranno una zona di produzione ad alta tecnologia nella Zona di sicurezza economica di Luzon, nelle Filippine. L’accordo prevede l’installazione di infrastrutture e impianti tecnologici, con un investimento non specificato. La zona sarà sotto controllo statunitense e fungerà da base strategica nella regione. L’intesa è stata annunciata senza dettagli sui termini contrattuali o sulla durata dell’accordo.

Accordo, intesa, fumata bianca: gli Stati Uniti costruiranno una zona di produzione ad alta tecnologia nelle Filippine. Si tratta di un progetto collegato alla cosiddetta Pax Silica, la coalizione annunciata lo scorso dicembre dall’amministrazione Trump – e composta da oltre una dozzina di Paesi partner – con l’obiettivo di ridurre il predominio della Cina sulle catene di approvvigionamento globali di semiconduttori, minerali critici e infrastrutture di intelligenza artificiale (IA). Il piano prevede la creazione di un polo industriale hi-tech in un’area di 4.000 acri dell’isola di Luzon, in quella che è già stata soprannominata Zona di Sicurezza Economica di Luzon. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Zona di sicurezza economica di Luzon: perché un pezzo di Filippine diventa territorio Usa

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PH, U.S. to build 4,000-acre industrial hub in Luzon under 'Pax Silica' AI supply chain initiative

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