Una relatrice delle Nazioni Unite ha dichiarato di non aver verificato le violenze di Israele, nonostante le accuse. Dal 28 maggio, le Nazioni Unite hanno inserito lo Stato israeliano nella lista dei responsabili di violenze sessuali in conflitti armati. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre l’organizzazione internazionale ha ufficialmente riconosciuto le accuse senza confermarle.

Dallo scorso 28 maggio, le Nazioni Unite hanno inserito lo Stato di Israele nella lista nera dei responsabili di violenze sessuali nei conflitti armati. All’interno dello stesso elenco figurano anche la Russia di Vladimir Putin e il gruppo terroristico di Hamas, reo di comprovati gravi abusi avvenuti durante il pogrom del 7 ottobre 2023. La reazione del governo di Gerusalemme è stata molto dura e l’ambasciatore presso l’Onu, Danny Danon, ha definito la decisione «vergognosa e assurda» annunciando anche la sospensione della cooperazione con l’ufficio del Segretario generale Antonio Guterres: «Con lui abbiamo chiuso». L’ingresso nella black... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La relatrice Onu getta la maschera: "Violenze di Israele? Non ho verificato"

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