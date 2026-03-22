Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Duca Lisandro terrorizza i Luján e prende di mira Curro. Intanto Leocadia finanzia il progetto di Manuel e il marchesino le propone di diventare soci. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre il Duca Lisandro continua la sua tirannia contro Curro, Manuel stringe un patto d'acciaio con Leocadia per salvare i suoi motori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 23 marzo: Curro umiliato, Manuel cede a Leocadia

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