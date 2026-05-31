Secondo alcuni studi scientifici, ascoltare musica classica mentre si studia aiuta a concentrarsi meglio. Questo perché rilassa la mente. E ciò aiuterebbe a stimolare la concentrazione e a favorire la memorizzazione. A tutti sarà capitato di ascoltare musica mentre si lavora o si studia e di rendersi conto di avere reso di più. Secondo una ricerca condotta dall’ Università di Padova, ascoltare musica stimola l’apprendimento delle lingue. E la musica classica non ne è esente. Infatti, alcuni studenti che hanno partecipato a questa ricerca hanno imparato alcuni vocaboli ascoltando della musica classica. Messi a confronto con quelli che hanno studiato in silenzio, è stato dimostrato come gli studenti che hanno ascoltato musica abbiano ottenuto risultati migliori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La musica classica aiuta a concentrarsi: a dirlo è la scienza

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