La morte di Francesco strazio per due comunità

Una città è in lutto dopo la morte di un ragazzo di 17 anni, avvenuta in una frazione vicino a Umbertide. Lo studente frequentava il Campus Leonardo da Vinci e la notizia ha suscitato grande dolore tra le due comunità coinvolte. La scomparsa ha lasciato senza parole familiari e amici, che si sono radunati per rendere omaggio alla vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Umbertide, 31 maggio 2026 – Una città sotto choc, stordita dal dolore per la morte di Francesco Giustini, il 17enne di Rancolfo, frazione perugina vicina a Umbertide, studente del Campus Leonardo da Vinci. Un incidente tragico. Il dolore continua a rimbalzare sui social e nelle due comunità profondamente segnate, mentre proseguono le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto alle 13.45 lungo la statale Tiberina poco dopo Borgo Baraglia. Francesco, appassionato motociclista, mentre tornava a casa dopo la scuola in sella al suo Cbr 125, avrebbe perso il controllo del mazzo dopo aver superato un dosso: due testimoni che provenivano in senso contrario avrebbero visto chiaramente la moto “sbacchettare“ e scivolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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