la maiola 400 anni di processo a una strega in scena ad anghiari

Alle 18:15 di oggi, al teatro di Anghiari, va in scena “La Maiola, 400 anni di processo a una strega”. Lo spettacolo ricostruisce un processo storico avvenuto quattro secoli fa contro una donna accusata di stregoneria. La rappresentazione ripercorre le fasi del procedimento giudiziario e le accuse mosse nel contesto di un’epoca di caccia alle streghe. La rappresentazione si svolge nel teatro del paese, con ingresso libero.

Arezzo, 31 maggio 2026 – Questo pomeriggio alle 18,15 al teatro di Anghiari va in scena La Maiola, 400 anni di processo a una strega valtiberina. Un lab diretto da: Andrea Merendelli Con: Tomiwa Adewunmi, Ilaria Baglioni, Silvia Bartoccini, Eleonora Coleschi, Margherita Graziotti, Debora La Groia, Stefania Lucioli, Irene Magalotti, Giulia Mariotti, Massimo Mercati, Svetlana Mikova, Michele Minciotti, Silvia Pala, Francesca Piccini, Laura Senesi. Luci e suoni: Stefan Schweitzer. Si chiamava Lucrezia Verzaia, per tutti era la Maiola, dal nome del suo paese d’origine nel Montefeltro dove nacque nella prima metà del Cinquecento. Per anni fu la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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