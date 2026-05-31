La Juventus smonta l’attacco | gelo sul rinnovo di Vlahovic e assalto totale al grande ritorno di Kolo Muani
La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Vlahovic, lasciando il giocatore senza accordo fino alla fine della stagione. Contestualmente, la società ha avviato trattative per riportare in squadra Kolo Muani, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, ma le trattative sono in corso. La squadra sta quindi riconsiderando la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione.
La Juventus si prepara a ridisegnare da cima a fondo la propria struttura offensiva in vista della prossima stagione, mettendo in discussione anche le sue certezze più onerose. Il futuro di Dusan Vlahovic all’ombra della Mole appare infatti sempre meno solido. Tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’attaccante serbo non risultano al momento incontri in agenda per discutere il prolungamento contrattuale. Nonostante il commissario tecnico Luciano Spalletti continui a ritenerlo una pedina fondamentale per le dinamiche della squadra, la società non ha la minima intenzione di assecondare richieste economiche al rialzo rispetto ai propri parametri interni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Questa Juve ha ancora bisogno di Vlahovic Dibattito al Club
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