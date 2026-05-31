La Juventus smonta l’attacco | gelo sul rinnovo di Vlahovic e assalto totale al grande ritorno di Kolo Muani

Notizia in breve

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Vlahovic, lasciando il giocatore senza accordo fino alla fine della stagione. Contestualmente, la società ha avviato trattative per riportare in squadra Kolo Muani, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, ma le trattative sono in corso. La squadra sta quindi riconsiderando la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione.