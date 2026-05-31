La Juventus smonta l’attacco | gelo sul rinnovo di Vlahovic e assalto totale al grande ritorno di Kolo Muani

Da stilejuventus.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Vlahovic, lasciando il giocatore senza accordo fino alla fine della stagione. Contestualmente, la società ha avviato trattative per riportare in squadra Kolo Muani, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, ma le trattative sono in corso. La squadra sta quindi riconsiderando la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Juventus si prepara a ridisegnare da cima a fondo la propria struttura offensiva in vista della prossima stagione, mettendo in discussione anche le sue certezze più onerose. Il futuro di Dusan Vlahovic all’ombra della Mole appare infatti sempre meno solido. Tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’attaccante serbo non risultano al momento incontri in agenda per discutere il prolungamento contrattuale. Nonostante il commissario tecnico Luciano Spalletti continui a ritenerlo una pedina fondamentale per le dinamiche della squadra, la società non ha la minima intenzione di assecondare richieste economiche al rialzo rispetto ai propri parametri interni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

la juventus smonta l8217attacco gelo sul rinnovo di vlahovic e assalto totale al grande ritorno di kolo muani
© Stilejuventus.com - La Juventus smonta l’attacco: gelo sul rinnovo di Vlahovic e assalto totale al grande ritorno di Kolo Muani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Questa Juve ha ancora bisogno di Vlahovic Dibattito al Club

Video Questa Juve ha ancora bisogno di Vlahovic? Dibattito al Club

Notizie e thread social correlati

Juventus: Kolo Muani, Vlahovic e le mosse per l’attaccoLa Juventus sta lavorando a diverse operazioni di mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Mercato Juve, doppio colpo in attacco se salta il rinnovo di Vlahovic: tre nomi oltre a Kolo MuaniLa Juventus sta pianificando un restyling dell’attacco nel caso in cui non si trovi un accordo sul rinnovo di contratto di Vlahovic.

Si parla di: Oreggia: Ricominciare così per la Juventus non è possibile. Spalletti intanto smonta….

kolo muani la juventus smonta lKolo Muani verso la cessione definitivaIl PSG prepara l’addio definitivo a Kolo Muani: la Juventus segue l’attaccante francese, mentre i parigini puntano alla cessione. tuttojuve.com

Non solo Juventus: due club di A su Kolo MuaniReduce da una stagione in chiaroscuro al Tottenham, Kolo Muani (5 gol stagionali in 41 presenze) è pronto a tornare al PSG, ma non per molto. L’attaccante francese è ormai da diverse sessioni di merca ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web