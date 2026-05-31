La questione principale riguarda il rischio che si verifica nel coprire la sistema fognario, installato negli anni Cinquanta, durante i lavori sulla ciclovia lungo via Fratelli Cervi. I cittadini esprimono preoccupazione riguardo alla sicurezza e alla compatibilità di questa operazione con le infrastrutture esistenti. Non si registrano accordi tra residenti e amministrazione comunale sulla realizzazione del progetto, che rimane al centro di discussioni pubbliche.

Nessuna pacificazione tra cittadini e Comune di Montemurlo sulla ciclovia del Sole lungo via Fratelli Cervi. Dopo il precedente esposto sottoscritto da oltre 200 montemurlesi, un nuovo documento è stato depositato in Prefettura a Prato. I residenti ribadiscono le preoccupazioni già espresse nei mesi scorsi: dall’abbattimento degli alberi alla riduzione dei posti auto, fino al restringimento della carreggiata e all’introduzione del senso unico. Misure che, secondo i firmatari, rischiano di aggravare la viabilità in una zona sensibile per la presenza di plessi scolastici, tra cui le scuole di piazza Contardi e quelle di via Morecci. Eppure pochi giorni fa il Comune aveva sottolineato che erano state accolte le istanze dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ciclovia fa discutere: "E’ un rischio coprire la fognatura degli anni 50"

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