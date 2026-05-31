Venerdì sera, nel distretto tra corso Garibaldi, corso Saffi e le mura lungo il fiume Lamone a Faenza, si è svolta la Cena Itinerante, che ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha coinvolto musica, enogastronomia ed iniziative culturali, attirando numerosi partecipanti nei vicoli e nelle corti delle abitazioni del quartiere. Tutte le attività previste si sono svolte senza problemi e hanno riscosso successo tra i presenti.

Onde sonore, enogastronomia ed eventi culturali. Oltre all’immancabile flusso di persone che venerdì sera si sono addentrate nei vicoli e nelle corti delle case del Distretto A, nel triangolo tra corso Garibaldi, corso Saffi e le antiche mura che costeggiano il fiume Lamone a Faenza. Un pout-pourri di energia che ha coinvolto migliaia di persone, riversatesi per le strade già prima del calare del sole, affollando il centro storico fino alla tarda serata e anche oltre. "Siamo molto soddisfatti – evidenzia Bianca Maria Canepa, tra gli organizzatori della Cena Itinerante –, tutte le situazioni hanno funzionato". Circa sessanta sono stati i ristoranti e le cantine partecipanti, oltre a decine di eventi ed esposizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cena Itinerante fa il pieno: "Tutte le situazioni hanno funzionato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Mio marito dice la sua contro le ingiustizie tutte le volte che può. Non costruiamo situazioni artificiali per lavorare insieme”: così Sabrina Knaflitz su Alessandro GassmanSabrina Knaflitz ha commentato che suo marito, Alessandro Gassman, esprime spesso il suo disappunto contro le ingiustizie.

Dai canali deviatori ai ponti sul Candelaro: ecco le opere che hanno funzionato durante il Ciclone ErminioDurante le recenti piogge intense, la provincia di Foggia ha registrato esondazioni e frane che hanno causato gravi problemi alla viabilità e disagi...

Temi più discussi: La Cena Itinerante fa il pieno: Tutte le situazioni hanno funzionato; Faenza, venerdì 29 si tiene la XIX Cena Itinerante del Distretto A; Faenza, torna la Cena Itinerante. Tutte le modifiche alla viabilità; 19esima edizione della Cena Itinerante nel Distretto A.

Il Distretto A si accende con la Cena Itinerante: cibo, arte e musica in luoghi normalmente privatiOltre 30 spazi coinvolti, percorsi gastronomici, mostre, performance e appuntamenti culturali per la 19esima edizione FuoriTrama – non c’è trippa per gatti ... ravennaedintorni.it

19esima edizione della Cena Itinerante nel Distretto AIl quartiere ospiterà un itinerario diffuso attraverso oltre 30 spazi tra corti private, studi d’artista, case, musei, botteghe, terrazzi e luoghi normalmente non accessibili al pubblico ... ravennaedintorni.it