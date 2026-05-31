La bicipolitana del Cesuola | La pista ciclopedonale andrà anche a Rio Eremo

Notizia in breve

La pista ciclopedonale del quartiere Cesuola si estenderà anche verso Rio Eremo, secondo quanto annunciato. La nuova tratta farà parte della bicipolitana, una rete di percorsi dedicati alle biciclette e ai pedoni. La notizia è stata comunicata durante l’incontro pubblico organizzato nel giardino della scuola di Ponte Abbadesse, che ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti del quartiere. La festa di quartiere si svolge oggi dalle 16.