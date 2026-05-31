La bicipolitana del Cesuola | La pista ciclopedonale andrà anche a Rio Eremo
La pista ciclopedonale del quartiere Cesuola si estenderà anche verso Rio Eremo, secondo quanto annunciato. La nuova tratta farà parte della bicipolitana, una rete di percorsi dedicati alle biciclette e ai pedoni. La notizia è stata comunicata durante l’incontro pubblico organizzato nel giardino della scuola di Ponte Abbadesse, che ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti del quartiere. La festa di quartiere si svolge oggi dalle 16.
Tanta carne al fuoco per il quartiere Cesuola che tiene oggi dalle 16 la tradizionale festa di quartiere nel giardino della scuola di Ponte Abbadesse. L’evento è stato preceduto giovedì scorso da un memorial dedicato all’amatisso presidente Amleto Gazza, scomparso ormai tre anni fa. Paolo Zaghi, presidente, partiamo dalla criticità? "Dobbiamo ancora definire il progetto di comunità che presenta aspetti da approfondire e richiederà più tempo per essere completato. Per questo motivo verrà messo in standby e in giugno verranno contattate le associazioni che hanno presentato la manifestazione di interesse, a partire dal capofila Arci". Ci spiega... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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