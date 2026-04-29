Nel vivo i lavori per finire la ciclopedonale lungo il Cesuola | Collegamento tra le prime colline e il centro città

Sono iniziati i lavori per completare la pista ciclopedonale lungo il torrente Cesuola, che collegherà le prime colline con il centro urbano. L’intervento riguarda l’estensione di un percorso già esistente e mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona. La realizzazione di questa infrastruttura coinvolge diverse fasi operative che si svolgono in questa fase. I lavori sono ora in pieno svolgimento per portare a termine il progetto.

Entra nella fase operativa il progetto di estensione della pista ciclopedonale lungo il torrente Cesuola, un intervento per la mobilità sostenibile che rafforza la connessione tra la zona di Ponte Abbadesse e il centro città. I lavori, equivalenti a 800 mila euro, di cui 461.891,60 euro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Bocciata la passerella ciclopedonale sul fiume Tevere per il collegamento del centro abitato di Ponte PattoliLa denuncia della consigliera comunale di Fdi, Elena Fruganti; "Bocciata per ragioni politiche ignorando le richieste dei cittadini e la validità... Leggi anche: Ecco il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia: "Entra nel vivo"