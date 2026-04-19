Kate Middleton è quarta tra i preferiti della Famiglia Reale | le donne che l’hanno superata

Da dilei.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è assistito a un cambiamento nei gusti della popolazione britannica nei confronti dei membri della Famiglia Reale. Dopo aver raggiunto il primo posto negli indici di gradimento, i Principi del Galles non sono più i più apprezzati dal pubblico. Attualmente, tra le donne più amate, si posiziona al quarto posto, con altre figure che hanno superato le preferenze di Kate Middleton.

I Principi del Galles non sono più i preferiti del popolo britannico. Kate Middleton e il Principe William, negli ultimi anni, hanno guadagnato il primo posto negli indici di gradimento nazionali, ma sembra che adesso una grande nostalgia abbia colpito i sudditi inglesi. Kate e il consorte sono stati superati da figure che hanno fatto la storia e che il mondo intero continua a rimpiangere. Le preferite degli inglesi continuano a essere la Regina Elisabetta e la Principessa Diana. Kate non è la preferita dal popolo inglese. Il più recente sondaggio condotto da YouGov UK ha concesso a Elisabetta una seconda Corona, quella di più popolare nel Regno Unito.🔗 Leggi su Dilei.it

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