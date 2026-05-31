La discussione riguarda le radici storiche dell’occupazione, evidenziando che non è un fenomeno esclusivo della destra politica. Si sottolinea come i primi 39 insediamenti siano stati realizzati dalla sinistra laburista. Inoltre, viene messo in discussione il collegamento tra elevati tassi di alfabetizzazione, pari al 98%, e le narrazioni politiche attuali.

? Domande chiave Perché i primi trentanove insediamenti furono realizzati dalla sinistra laburista?. Come può un tasso di alfabetizzazione del 98% sfidare la narrazione attuale?. Perché il tasso di condanna nei tribunali militari raggiunge il 99,87%?. Quali interessi commerciali spingono l'Europa a non sanzionare Israele?.? In Breve Piano Allon 1967: i primi 39 insediamenti furono realizzati dal partito laburista. Tasso alfabetizzazione Gaza 2022: 98% contro il 79% registrato negli Stati Uniti. Tribunali militari Cisgiordania: tasso condanna palestinesi al 99,87% contro 0,87% soldati. Blocco elezioni palestinesi 2021: strategia per isolare interlocutori politici credibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kamel: l’occupazione non è solo destra, ha radici storiche comuni

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