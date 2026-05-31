Durante la partita tra Juventus e Torino, le ricerche online su siti per adulti sono diminute, ma sono aumentate significativamente nel secondo tempo e dopo il derby. Il report SimpleEscort sulla 38ª giornata di Serie A mostra un calo delle ricerche durante l’evento, seguito da un picco successivamente. Questa variazione si è riflessa anche sui motori di ricerca, con una diminuzione dell’interesse durante la partita e un incremento nel secondo tempo e dopo la fine dell’incontro.

di Francesco Calabrò Il report SimpleEscort sulla 38ª giornata di Serie A: ricerche in calo durante le partite, boom dopo il derby. C’è un momento, nel calcio italiano, in cui la classifica smette di essere una questione sportiva e diventa un esperimento sociologico. Domenica 24 maggio 2026, ultima giornata di Serie A, il campionato ha offerto il suo piccolo capolavoro organizzativo: quattro partite alle 20:45, una — Torino-Juventus — alle 21:45, slittata di un’ora per gli scontri tra tifosi. Risultato: addio contemporaneità, addio pathos, addio senso compiuto. A raccontare l’effetto collaterale più curioso non è la Lega Serie A, ma l’Osservatorio di SimpleEscort, che ha analizzato le variazioni delle ricerche Google per la keyword “escort” e il traffico sulla propria piattaforma durante la serata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve-Torino, derby ritardato e traffico sui siti per adulti: quando il secondo tempo diventa inutile anche per Google

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Torino-Juve, tensione sugli spalti: ultras minacciano invasione di campo

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