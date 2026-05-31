Venturino ha abbandonato il ritiro a causa di un infortunio. La Federazione ha annunciato che al suo posto è stato chiamato Berti. Gli aggiornamenti sono stati forniti dalla sede di Coverciano. Non sono stati comunicati dettagli sul tipo di infortunio o sulla durata dell’assenza. La squadra rimane concentrata sulla preparazione in vista delle prossime competizioni. La sostituzione è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale.

Bastoni via? L’Inter pensa a Ndicka per sostituirlo: la Roma fa il prezzo Il Como sogna un attacco da Champions: contatti col Rennes per il bomber Lepaul! E si pensa anche ad Esposito Spalletti detta la linea per il mercato della Juve: basta algoritmi! I nomi richiesti dal tecnico Il Como sogna un attacco da Champions: contatti col Rennes per il bomber Lepaul! E si pensa anche ad Esposito Spalletti detta la linea per il mercato della Juve: basta algoritmi! I nomi richiesti dal tecnico Follia a Parigi: guerriglia urbana e scontri tra tifosi e polizia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia, Venturino lascia il ritiro per infortunio: Baldini chiama Berti al suo posto! La nota

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ahi Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: chi arriva al suo posto

Leggi anche: Italia, colpo di scena: Chiesa lascia il ritiro! Addio ai playoff: ecco chi ha scelto Gattuso al suo posto

Temi più discussi: Calcio, Lorenzo Venturino in Nazionale: il ragazzo di Arenzano convocato nella prima squadra azzurra; Italia giovane e senza paura: Baldini sorprende tutti, dentro Pisilli e Venturino; Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia; Nazionali Genoa | Ekhator, Fini e Venturino convocati dalla Nazionale maggiore italiana.

Il calciatore Lorenzo #Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano figc.it/it/nazionali/n… Al suo posto Tommaso #Berti #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com

Italia, Venturino lascia il ritiro: Baldini convoca Berti al suo postoOut Venturino, arriva Berti. Cambi nell'Italia del ct traghettatore Baldini: il trequartista della Roma ha lasciato il ritiro azzurro di Coverciano, al suo posto è stato chiamato il fantasista del ... lalaziosiamonoi.it

Lazio’s Motta e il giovane talento del Dortmund Inacio in procinto di essere convocati in Italia da Baldini reddit

Italia, Venturino lascia Coverciano: tutte le novità nei convocati di BaldiniIl calciatore della Roma è stato ritenuto indisponibile e non giocherà le prossime due amichevoli: le scelte del ct ad interim ... corrieredellosport.it