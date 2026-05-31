Italia-Turchia oggi amichevole volley | orario 31 maggio tv programma streaming

L'incontro di volley tra Italia e Turchia si svolge oggi, domenica 31 maggio, alle 17.30 alla ChorusLife Arena di Bergamo. L'amichevole di pallavolo maschile sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La partita rappresenta un test tra le due nazionali prima di competizioni ufficiali. La gara si svolge in un ambiente indoor con pubblico presente.

Oggi domenica 31 maggio (ore 17.30) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley maschile che animerà il pomeriggio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Dopo aver aperto la stagione proprio contro gli anatolici a Cavalese giovedì sera e avere affrontato il Belgio ieri sera a Verona, la nostra Nazionale si è trasferita in terra lombarda per completare il trittico di test in avvicinamento alla Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate e ci proietterà verso gli Europei. Il CT Ferdinando De Giorgi avrà la possibilità di effettuare alcune prove e di rodare alcuni elementi in vista dei grandi eventi previsti nei prossimi mesi. Ricordiamo che sono assenti diversi big, come il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, che rientreranno prossimamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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