Irpef | il trucco dell’inflazione che annulla i tagli alle tasse

? Domande chiave Come influisce l'inflazione sul tuo scaglione IRPEF senza nuovi aumenti?. Perché i tagli alle tasse non aumentano il tuo potere d'acquisto?. Chi decide se trattenere il gettito extra generato dal fiscal drag?. Cosa accadrebbe se lo Stato introducesse l'indicizzazione automatica delle aliquote?.? In Breve Analisi Istat e Banca d'Italia evidenziano compensazioni fiscali solo parziali per i contribuenti.. Nuove regole di bilancio europee del 2024 impongono gestione discrezionale delle entrate nazionali.. L'indicizzazione automatica degli scaglioni Irpef eviterebbe aumenti occulti tra il 2021 e 2026.. Il potere d'acquisto reale cala se lo Stato non adegua detrazioni e aliquote. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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