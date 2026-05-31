L'Inter ha presentato una proposta importante per la palestra, mentre l'Atalanta non ha escluso la possibilità di una trattativa. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti delle due squadre. L'esterno dell'Inter ha un buon rapporto con gli altri giocatori sotto la guida di Chivu.

A Coverciano, non il luogo più felice della Terra in questi giorni che precedono il Mondiale, c’erano due ragazzi della Gen Z col sorrisone di chi si è appena dato un appuntamento per la festa dell’estate: Pio e Marco, oggi insieme in Nazionale, domani chissà compagni pure all’Inter. Pio Esposito è nato tre mesi dopo Marco Palestra, a differenza del coetaneo non è ancora arrivato a 21 (compleanno il 28 giugno), ma sta facendo la parte del consigliere navigato: lui che ha toccato prima la Nazionale e che, soprattutto, prima ha piantato le tende ad Appiano, ha potuto raccontare di quanto bene si stia nell’Inter scudettata. Che Chivu voglia, anzi brami, l’esterno classe 2005 lo sanno tutti, ma che lo vogliano con uguale intensità anche gli altri nazionali interisti è meno noto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, tutto su Palestra: pronta una maxi offerta, l'Atalanta non chiude la porta. La trattativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER, TUTTO SU PALESTRA: O LUI O SOLUZIONI INTERNE

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Marco PalestraSul fronte del calciomercato, si parla di un’offerta già pronta da parte dell’Inter per un giovane attaccante.

CdS – Inter, l’indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastareSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe una trattativa tra un club italiano e il Barcellona per il difensore.

Temi più discussi: Inter, tutto su Palestra: pronti 40 milioni per l'Atalanta. E Dumfries ora può partire; Inter, tutto su Palestra: pronta una maxi offerta, l'Atalanta non chiude la porta. La trattativa; Inter, tutto su Palestra: pronti 40 milioni per l’Atalanta. E Dumfries ora può partire; Inter, Palestra non è Lookman: il prezzo ci sarà. Stankovic, ancora tutto aperto sul futuro.

SM – Inter, tutto su Palestra: lo paga Bisseck? Stankovic, dipenderà da… x.com

Gazzetta- L'Inter sta facendo una mossa per la Palestra. Marotta ha già contattato il suo collega Percassi per studiare una trattativa. L'opinione di Maurizio Sarri, in arrivo a Bergamo, potrebbe influenzare le strategie. reddit

Inter, tutto su Palestra: pronti 40 milioni per l'Atalanta. E Dumfries ora può partireL’incertezza sulla clausola dell’olandese ha convinto il club ad anticipare i tempi per l’esterno della Nazionale, prima scelta di Chivu, per uno scambio che soddisferebbe anche i criteri del club ... msn.com

SM – Inter, tutto su Palestra: lo paga Bisseck? Stankovic, dipenderà da…Il tg sportivo ha parlato del mercato nerazzurro e si è soffermato sugli obiettivi in difesa e a centrocampo ... msn.com