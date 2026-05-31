Inter Primavera Carbone ufficializza la separazione | com’è andato il suo percorso in nerazzurro e chi potrebbe prendere il suo posto Il focus

Notizia in breve

Benny Carbone lascia l'Inter Primavera dopo due stagioni. Durante il suo incarico, ha promosso diversi giovani e ottenuto risultati variabili. La società non ha ancora annunciato il suo sostituto. Carbone ha guidato il settore giovanile nerazzurro dal 2021, contribuendo allo sviluppo di alcuni talenti emergenti. La decisione di separarsi è stata comunicata ufficialmente, ma i dettagli sul futuro tecnico del settore giovanile non sono stati resi noti.