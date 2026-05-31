L’Inter sta lavorando a un nuovo piano di lavoro e all’acquisto di giocatori per aumentare intensità e ritmo, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in ambito europeo. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato la necessità di adottare uno stile di gioco più vicino a quello delle squadre della Premier League, puntando a colmare il divario con le rivali continentali.

Inter News 24 Il tecnico nerazzurro punta a colmare il gap continentale con un nuovo piano di lavoro e l’innesto di giocatori adatti. Nei piani di Cristian Chivu, la sua Inter dovrà crescere per intensità, dinamismo e ritmo. Sono questi i tre capisaldi del percorso in cantiere alla Pinetina, con l’obiettivo di tornare a fare la differenza anche in Europa, dopo il Doblete. L’ingranaggio quasi perfetto degli anni addietro adesso è «meno efficace» e la mancanza di quel pizzico di imprevedibilità ha aumentato un gap continentale che prima non c’era. «Fotografia» perfetta di ciò «è stata la sfida con l’Arsenal nella prima fase di Champions». Se «alzare l’asticella fino a quel livello è impossibile o quasi, in particolare in tempi ridotti, ci si può, comunque, avvicinare», scrive sicuro il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, la ricetta di Chivu per l’Europa: più intensità e ritmo stile Premier

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Inter-Arsenal, l'intervista di Chivu a Sky Sport dopo la partita | Champions League

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