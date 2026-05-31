A Parigi, dopo la vittoria del Psg in Champions League, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante gli incidenti, una persona è morta e 219 sono rimaste ferite. La notte è stata caratterizzata da guerriglia urbana con saccheggi, incendi e violenze, che hanno coinvolto anche la polizia. Il caso è stato commentato da un esponente politico, che ha dichiarato di sapere chi sono i responsabili.

Doveva essere la notte della festa. È diventata l’ennesima notte di guerriglia urbana. A Parigi, la vittoria del Psg in Champions League si è trasformata in un inferno di scontri, saccheggi, incendi e violenze contro la polizia. Il bilancio è pesantissimo: un morto, un ferito grave, 219 feriti e 780 persone fermate. pic.twitter.comvH10yZpDlZ Les fameuses célébrations . la fête — Rom (@Rom89484989) May 30, 2026 La festa del Psg diventa una notte di sangue e terrore. La capitale francese si è ritrovata, come lo scorso anno, ancora una volta ostaggio dei professionisti del caos. Non tifosi, non semplici ragazzi scesi in piazza per celebrare un successo sportivo, ma gruppi organizzati, violenti, pronti a trasformare qualsiasi occasione pubblica in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inferno a Parigi per la festa del Psg: un morto e 219 feriti negli scontri (video). Bardella apre il caso politico: «Sappiamo chi sono»

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