Incubo per i passeggeri di un aereo | ore bloccati senza poter scendere

Da ilgiornale.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ottanta passeggeri di un aereo Ryanair sono rimasti a bordo per ore senza poter scendere, a causa di condizioni meteorologiche avverse. L’aereo si trovava in aeroporto e il volo è stato sospeso, impedendo ai passeggeri di lasciare il velivolo fino a quando le condizioni non si sono stabilizzate. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante il periodo di blocco. La situazione si è risolta solo quando le operazioni di terra sono riprese normalmente.

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Ottanta persone sono rimaste bloccate per ore a bordo di un aereo Ryanair a causa del maltempo, senza nemmeno poter scendere dal velivolo. Il fatto è accaduto all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo nella giornata dello scorso giovedì 28 maggio. Il volo Ryanair Bergamo–Bristol sarebbe dovuto partire alle 17.15, ma a causa del maltempo e dell'intenso traffico aereo non ha potuto decollare e per tale ragione è rimasto fermo per ore. Gli 80 passeggeri, tuttavia, si trovavano già all'interno dell'aeromobile e non è stato loro permesso di scendere. Il risultato sono state oltre cinque lunghe ore d'attesa. Ciò che ha causato un certo malumore è stato il fatto che ai passeggeri non è stato consentito di lasciare l'aereo e fare ritorno al terminal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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