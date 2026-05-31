Al Muse è stato inaugurato un ritratto di Lanzinger, famoso per le sue vele, accompagnato da un’esposizione dedicata alla sua attività. La mostra presenta immagini e materiali che illustrano il suo contributo nel rendere la scienza più comprensibile, attraverso strumenti e linguaggi accessibili. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi visitatori e appassionati, senza riferimenti a eventi legati ad altre personalità o contesti legali.

? Domande chiave Come ha trasformato la scienza in un linguaggio accessibile a tutti?. Perché la scomparsa di Lanzinger coincide con quella di Edgar Morin?. Quale sfida attende Massimo Bernardi nel guidare l'eredità del fondatore?. Come cambierà il metodo di divulgazione del Muse dopo questa perdita?.? In Breve Il direttore Massimo Bernardi definisce Lanzinger un maestro della mediazione museale.. La proiezione sulle vele del Muse inizia sabato 30 maggio alle ore 21.. La scomparsa coincide temporalmente con quella del pensatore Edgar Morin.. L'approccio metodologico di Lanzinger univa paleoantropologia e innovazione nella divulgazione.. Le vele del Muse si illuminano per il ricordo di Michele Lanzinger: un tributo visivo al fondatore scomparso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il volto di Lanzinger illumina il Muse: un tributo alle sue vele

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