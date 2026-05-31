Il Viaggio insegna pazienza e adattamento

Un viaggio può insegnare pazienza e capacità di adattarsi alle situazioni impreviste. L’autore sottolinea che ogni esperienza deve avere un senso e un significato, affinché nessuno possa dimenticarlo. La riflessione invita a considerare il viaggio non solo come spostamento fisico, ma anche come occasione di crescita personale. La data e il luogo indicano che si tratta di un evento o di un discorso tenuto nel nord-est italiano.

Vincenzo Calafiore 31 Maggio 2026 Udine F.V.G.Italy “ Perché nessuno possa dimenticare che ogni viaggio deve avere un senso, un significato. Un viaggio nel mare e alla fine di questo mare quanto sarebbe bello trovare quello che amiamo ad attenderci.. “ Ceneri di Parole Oceano-Mare 1988 Vincenzo Calafiore Perché nessuno possa dimenticare che ogni viaggio deve avere un senso, un significato. Un viaggio nel mare e alla fine di questo mare quanto sarebbe bello trovare quello che amiamo ad attenderci. ci fosse un altro mare da attraversare per noi. Il viaggio comincia dove vanno a finiere i sogni: è la lotta della realtà attraverso il dubbio alla presunzione delle verità o delle abitudini del proprio ristretto spazio vitale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Riding Vietnams Forgotten Mountains - Part 1

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